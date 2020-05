Artsen met dissidente intelligente vragen over Corona worden gecensureerd door de communistische Big Tech anti Trump elite samen met communistisch dictatoriaal China. Gelukkig censureert FOX news nog niet zo erg:

www.youtube.com/watch?v=sPrbGU0Wyh4&a...

En wat voor gevolgen dit gaat hebben voor de derde wereld en voor onze Westerse economie kan een kind van groep 8 voorspellen, want goede economie = welvaart = goede gezondheidzorg. Voor de derde wereld draaien we 't even om zoals in onderstaand commentaar:

decorrespondent.nl/11105/in-arme-land...

“Niet dat covid-19 geen gezondheidscrisis is, maar ik denk dat we dit in de weegschaal mee moeten nemen in onze respons in Afrika. Hoeveel kinderen gaan dood door covid-19? En hoeveel kinderen gaan dood door de economische schade van de maatregelen die we nemen? Niemand heeft daar nog over gepubliceerd, maar het antwoord zal zijn: heel erg veel.”

Er is niet alleen gebrek aan mondkapjes maar ook aan gezond verstand. Het is een doodordinaire machtstrijd geworden.