Er wordt hier (ook in dit artikel weer) veel geklaagd dat allerlei feiten over asielzoekers niet mogen worden genoemd of zelfs verborgen worden gehouden. Dat is enerzijds terecht. Maar: hier wordt dan vaak een toon aangeslagen alsof alleen GeenStijl en de reaguurders de échte waarheid kennen, terwijl 'de elite' IN Z'N GEHEEL blijft liegen en ontkennen. Dát is onzin. Tekenend is dat hier iedere keer weer de clichés 'heeft niks met de islam te maken' en 'lage bloedsuikerspiegel' e.d. van stal worden gehaald, terwijl dat echt stromannen zijn geworden. Er is (misschien op een paar GroenLinksers en D66'ers na) bijna geen politicus meer die roept dat aanslagen nooit met de islam te maken hebben. En ja, het heeft even geduurd totdat ook de ogen van PvdA, SP, CU, CDA en andere meer middenpartijen waren geopend, maar de ideeën dat moslims aanslagen plegen vanwege hun geloof en dat er een grote oververtegenwoordiging is van niet-westerse immigranten in de criminaliteitscijfers zijn tegenwoordig gewoon mainstream, dus laten we hier niet doen alsof we er op dat punt nog een strijd te strijden is.

MAAR WAAROM ZEGGEN DE OVERHEID EN DE MSM DAN NIET METEEN DAT HET OM EEN TERRORISTISCHE AANSLAG GAAT? HET WAS TOCH EEN MOSLIM MET EEN BAARD?

1. Omdat dat niet zorgvuldig is. In een beschaafd land als het onze doen we eerst onderzoek voor we conclusies trekken. Kan zijn dat je voor jezelf hier in de panelen en aan de borreltafel een andere standaard hebt, maar ik hoop toch dat jullie het met me eens zijn dat het een goede zaak is dat politie, bestuurders rechters, journalisten, wetenschappers e.d. er andere standaarden op na houden.

2. Het interessante is dat het soort artikelen en reacties hier op GeenStijl juist het wegmoffelen in de hand kan werken. Dag in dag uit wordt hier op GeenStijl het asielbeleid aangevallen. Dat is op zich hartstikke legitiem! Maar zeg dan gewoon: 'Ik wil hier geen buitenlanders, althans niet van die buitenlanders met zo'n andere huidskleur/gek geloof/raar taaltje.' Dat is een prima bijdrage aan een democratisch debat, laten we kijken of we de meerderheid van de Nederlanders ervan kunnen overtuigen hier beleid van te maken! Maar nee, dat lef hebben de mensen hier niet, óf ze zien ook wel in dat er geen meerderheid voor zal worden behaald. Dus wat doen zowel redactie als reaguurders dan? Echt IEDER geweldsincident met een moslim/asielzoeker/niet-westerse migrant wordt aangegrepen om 'Zie je wel, we hadden ze niet binnen moeten laten!' te zeggen. Maar het is niet eerlijk om dat ACHTERAF te zeggen. Beleid moet je namelijk VOORAF maken. En voor de duidelijkheid: dat mag je ook wijzigen met de kennis van nu! Dus zeg het maar, als Belgisch meisje op de vlucht voor oorlogsgeweld bij ons aanklopt, laten we haar dan binnen of niet? En als het nou niet om België gaat maar om Frankrijk? Griekenland? Turkije? En het niet om een meisje gaat maar om haar broer of vader? Bedenk daarbij dat je maar twee opties hebt: óf je laat de asielzoeker binnen óf je stuurt de asielzoeker naar het land van herkomst: er is namelijk geen enkele reden waarom andere landen onze geweigerde asielzoekers zouden accepteren als wij dat zelf niet doen (of het moet een enorme zak met geld zijn, waarmee we ons vervolgens chantabel maken, zie Erdogan).

En ja, ik zie ook wel dat er mensen zijn die misbruik maken van de regels. En dat kan reden zijn om de regels aan te passen. Maar je moet ze dan zó aanpassen dat je de mensen die je wél wilt binnenlaten doorlaat en de mensen die je níet wilt binnenlaten tegenhoudt. En natuurlijk zou je het liefst iemand die een ernstig misdrijf ZAL GAAN PLEGEN willen tegenhouden. Maar dat WEET je niet. Per 10.000 Syriërs zijn er 200 verdachten van misdrijven. Ja, dat is meer dan drie keer zoveel als onder de autochtone bevolking, en ja, misschien is het in het echt wel tien keer zoveel, maar dan nog zijn er dus duizenden Syriërs die nooit een misdrijf zullen plegen. MAAR JE WEET NU NOG NIET WIE! En natuurlijk is het zo dat als je 10.000 Syriërs niet binnenlaat je dus ook 200 criminelen niet binnenlaat. Maar als veiligheid zó belangrijk voor ons is moeten we ook alle Nederlanders van niet-Westerse afkomst steriliseren: we weten immers zeker dat de kinderen die zij krijgen veel crimineler zijn dan Nederlands-Nederlandse kinderen. En als je denkt: 'Precies ja, daar ben ik ook voor!', dan moet je misschien nog even goed nadenken.

Nu eindelijk terug naar mijn punt: juist omdat op sites als deze íeder incident wordt aangegrepen om het failliet van het asielbeleid af te kondigen, zou het wel eens zo kunnen zijn dat sommige mensen huiverig worden om die incidenten te publiceren. Die incidenten kunnen namelijk alléén een rol spelen in de asieldiscussie als ze worden afgezet

- tegen alle andere berichten over messentrekkers, ook de autochtone

- én tegen het Syrische meisje in mijn klas dat enkele jaren geleden halsoverkop uit een kapotgeschoten stad vluchtte en nu haar havodiploma gaat halen

- én tegen statistieken waaruit blijkt welk deel van de Syriërs messentrekker is en welk deel 'havodiplomabehaler'.