Geef het volk brood en spelen, maar vooralsnog zitten we alleen maar thuis, te spelen met een brood. Ergens hadden we nog de stiekeme hoop dat de Formule 1-race in Zandvoort plaats zou vinden in de laatste maanden van het jaar, maar in de uitgelekte kalender (overgeschreven in het Nederlands hier) vinden we wél de race in China (nota bene de vleermuisbikkers die ons deze ellende hebben bezorgd) en niet de race in Nederland. Nou, dan komen we toch gewoon volgend jaar de hogere kunstvorm beoefenen, namelijk bier drinken en autorace kijken, samen met alle andere gezellige mensen die geen zin hebben te drammen over een of andere afgelebberde rugstreeppad. Tevens een shout-out naar die arme prins Bernhard, straks moet hij nog een van zijn 94897 pandjes verkopen om het vege lijf te redden. Na de klik de volledige F1-kalender, alsook een foto van Bernhard die zijn tranen niet kan bedwingen. Zandvoort 2021, here we come!

5 juli: Oostenrijk, Red Bull Ring

12 juli: Oostenrijk

26 juli: Groot-Brittannië, Silverstone

2 augustus: Groot-Brittannië

16 augustus: Hongarije, Hungaroring

23 augustus: Hongarije

6 september: Azerbeidzjan, Baku City Circuit

20 september: Singapore, Marina Bay

27 september: Rusland, Sochi Autodrom

4 oktober: China, Shanghai Circuit

11 oktober: Japan, Suzuka

25 oktober: Verenigde Staten, Circuit of the Americas

1 november: Mexico, Autódromo Hermanos Rodríguez

8 november: Brazilië, Interlagos

22 november: Vietnam, Hanoi Street Circuit

6 december: Bahrein, Bahrein International

13 december: Abu Dhabi, Yas Marina