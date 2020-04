Of is er sprake van een monsterervbond tussen deze natuurlijk vijanden? De huiskamervraag: mogen we hoeren nog hoeren noemen, of bekt Kommersjele Sekswerker wat netter? Is Amsterdam dood als hoerenhoofdstad van Europa? Metje Blaak zat in het leven en was woordvoerster van De Rode Draad, de vakbond voor prostituees. Danny Linden is onderneemster in de ondeugende speeltjesbranche. Tafeldame Yesim Candan vertelt over seks en eten tijdens de ramadan en Henk Bakboord zorgt voor de erotische aerobics.

Presentatie: Rob Muntz & Arthur van Amerongen

Techniek: Willem Davids