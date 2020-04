Kan GS eens een artikel wijden aan de totale krankzinnigheid van de 1,5-meter-maatschappij.

- Als we 1,5 m afstand moeten houden in de horeca kunnen alle restaurants wel sluiten want dan is geen enkel restaurant meer rendabel

- Als we 1,5 m afstand moeten houden in de treinen dan moeten er in de spits 4-5 maal zoveel treinen gaan rijden maar dat kan helemaal niet want daar is het spoor niet op berekend

- Als we 1,5 m afstand moeten houden in de bussen dan moeten er in de spits 4-5 maal zoveel bussen gaan rijden maar dat kan helemaal niet want dan is geen enkele commerciële vervoerder meer winstgevend

- Als er dus niet genoeg plek is in de treinen en bussen pakken we dus massaal de auto en staat Nederland elke dag muurvast en komt niemand meer op zijn werk

- Als er 1,5 m afstand gehouden moet worden in de ziekenhuizen dan zijn dus alle ziekenhuizen zogezegd te klein

- Als er 1,5 afstand gehouden moet worden op de scholen dan passen er in elk lokaal nog maar een derde tot een kwart van het aantal leerlingen. Gaat dus ook niet werken

- Als er 1,5 m vul zelf maar in.......

Kortom die hele 1,5 m maatschappij bestaat waarschijnlijk in het hoofd van totaal wereldvreemde raamstaarders en Mark 'Bejaardenruimer' Rutte maar de praktijk zal zijn dat het helemaal niet kan. Lachwekkend toch dat ze er alleen al over nadenken die totale idioten in Den Haag.