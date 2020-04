Kwestie is: wil je dat Nigeria steeds meer Nederland wordt, of dat Nederland steeds meer Nigeria wordt? Maar omdat zogenaamd alle culturen gelijk zijn volgens de msm, als je dat niet vindt ben je namelijk racist, kan je die discussie niet voeren. En in alle eerlijkheid wordt Nederland steeds Nigeriaanser dan andersom. Dat is denk ik die vernietiging die Thierry zo onnoemelijk lomp bedoelt. Kijk naar Poelenburg of hoe heet die Turkse enclave in Zaandam? Exact dat wordt exponentieel onze toekomst. Heb je ooit gezien dat allerlei USA expats bij elkaar in Amsterdam gingen wonen en dan met wapen op zak liepen omdat dat hun second amendment is volgens Trump? Dus wees blij dat je niet in Nigeria of een ander land met maantje in de vlag woont, tsja, het ligt er net aan in welke wijk je zit.