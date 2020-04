Dit was een beetje dubbel voor ons, we sporten al 6 jaar met 2 mensen bij dezelfde sportschool. Helaas zijn de tarieven steeds opgeschroefd zonder berichtgeving (werd in totaal 80 euro per maand met 2) ook is er vanuit de club niets gecommuniceerd over compensatieregelingen o.i.d.

Uiteindelijk maar opgezegd, 2 uur later een mailtje (naar alle leden) dat ze hopen dat mensen lid blijven en dat er dan een After-Corona party komt. Maar geen uitsluitsel over contributiecompensatie o.i.d.



Ik ben best bereid om (kleinschalige) verenigingen/clubs te sponsoren maar dan verwacht ik wel dat ze vanuit hun kant pro-actief communiceren wat de bedoeling eigenlijk is. Niet afwachten tot de mensen echt afhaken.