Lockdown blijft: De geesten moeten worden rijp gemaakt om de app verplichting te slikken (Plan van 20 sept 2019 tot wereldwijde invoering van digitale identificatie en vaccinatie).

Wat de cijfers betreft: Op 25 januari sprak de vlaamse tv van 41 besmettingen. Op dezelfde datum wist men in Canada dat het er 830 waren. Die cijfers, dat is een groot bingo festijn.

Wat die zoörose betreft: In augustus 2019 ging Fort Detrick op slot vanwege een ongeluk "Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns", aldus de New York Times op 5 augustus. Naar verluidt kwamen daar ook de militairen vandaan die op reis gingen naar de 2019 Military World Games in Wuhan.

De Taiwanese overheid heeft op 31 december vergeefs geprobeerd een virus alert over Covid 19 te doen uitgaan aan de WHO (Asiatimes, Frank Chen 27 maart) hetgeen door de WHO is geweigerd. Dr. Aylward van de WHO weigerde vragen van journalisten over de kwestie te beantwoorden ( he Guardian, Helen Davis, 30 maart).

Mij lijkt, dat Covid 19 de app licentie krijgt. Vlaams bedrijf in maar wellicht ook van de EU, met ict, virologen, sociologen en whatnot reeds aan boord en je krijgt er een betaalsysteem bij, hoe handig nou toch. Samenwerking met het filiaal van Sia in Amsterdam lijkt me voor de hand liggen.