Ik heb rond die leeftijd best wel vaak met een bezopen bestuurder in de auto gezeten. Van Tilburg naar Oosterhout via Dongen. Ging eigenlijk altijd goed, tot die ene keer dat ik wakker schrok van de auto die tegen de rand van de weg iets raakte, op een viaduct nota bene, chauffeur die ook wakker schrok, auto naar links trok terwijl ik een dikke lantarenpaal langs mijn passagierszit zag vliegen, scheelde luttele centimeters.

Eenmaal thuis een stuk boom tussen de sportstrip uit gepeuterd, dat dunne boompje heeft mijn leven gered. RIP boompje.

Ook een keer met iemand die redelijk rijden kon met drank&pillen op, al was het deze keer toch echt te bont, na een hoop geslinger op de weg verkeerde afslag genomen, in het park beland, in de modder vast geraakt, en voorts met de overige twee passagiers de wagen weer uit de blubber duwen. Ik heb voorts maar bedankt voor de eer en me op een logeeradres laten afzetten, die snelweg zag ik niet zitten. Uiteindelijk is hij met nog een vriend naar Made gereden. Ramde bij vertrek achterlicht tegen lantarenpaal. Blijkt ergens nog een auto te hebben geschampt onderweg naar de snelweg, en op de snelweg begonnen de pillen uit te werken waardoor 'ie helemaal te zat was om nog te sturen. Zatte aap op passagierszit nam voorts stuur en gaspedaal over, wonderbaarlijk nog thuis gekomen ook.

Heb ik tevens de eer gehad om halverwege de rit naar Goes (surfbandje) van de chauffeur te horen dat hij toevallig ook nog paddo's op had. Daar zit je dan met vier man en een trippende rijbewijshouder doodsangsten uit te staan terwijl de chauffeur steeds geboeider zit te staren naar al die voorbij flitstende lichtjes...

Jep, gelukkig ben ik enkel op de fiets een gevaar op de weg, en in de sloot, en van het talud af, en tegen de lantarenpaal, en door de voordeur, en waar eigenlijk niet?