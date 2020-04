Met beroemde chauffeurs als Martin van den Brink over de Dakar Rally in Saoedi-Arabië, Frank Bakker van de geweldige Stichting Noah4All en vele andere mannen die Nederland overeind houden tijdens deze verschrikkelijke pandemie. Als bonus een quarantainehuiskamerconcert met Erik "Bökers" Neimeijer die een hommage aan zijn goede vriend Henk Wijngaard brengt. Plus natuurlijk dit prachtige lied van Gerard de Vries: "Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go."