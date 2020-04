Huh, "onwenselijk diepe schulden steek". Wat een onzin en totaal onnodig.

Ik poker bijna iedere dag. Als je beter wilt worden, dan raad ik je thepokerbank.com aanraden. Dit is een briljante site die de beginnende en (licht)gevorderde speler op weg helpt. Het is geen poker site, maar bevat alle info die je nodig hebt.

En vervolgens blijven oefenen (bijvoorbeeld bij PokerStars). Poker is easy to learn, but takes a lifetime to master.

Tips voor de echte beginner:

Speel met "play money" om de grondbeginselen te oefenen, maar stop daarna.

Het is handig om bekend te raken met het spel en met de kaartcombinaties, maar er wordt niet serieus gespeeld. Het is immers maar speelgeld.

Ga vervolgens verder met hele kleine bedragen ( < € 2,50 buy in) , maar stop daar ook snel mee (na 1 of 2 maanden). Zelfde reden: mensen nemen het spel niet serieus. Ga daarna verder met bedragen tussen de € 3,30 en € 11,-

Kies voor toernooien tussen de 9, 18, 45 en 90 spelers als je veel ervaring op wilt doen. De concurrentie is groot en het niveau is vrij hoog. (Je komt zelfs veel tegenstanders uit het voormalig Oostblok die hier proberen hun brood te verdienen!!)

Je zult veel verliezen, maar naarmate je beter wordt, zul je af en toe ook "in the money" kunnen spelen. Hier zal je je minstens een half jaar op moeten houden om echt te leren pokeren.

Stel jezelf een maximum dat je per maand wilt verliezen (en ook zal verliezen). Zelf denk ik dat een bedrag van 200 euro reëel is.Het hangt uiteraard van je portemonnee af. Als je teveel geld verliest in een korte tijd, kies dan voor grotere toernooien, 180+ speler. Je hebt langer plezier voor je geld, maar je leert minder (en de kans dat je een leuk bedrag wint, is ook niet zo groot).

Ik ben een gevorderde amateur en speel ongeveer quitte in een jaar. Af en toe win ik eens een toernooi. Ik kleine toernooien haal ik meestal de "the money" niet. Er wordt te veel "all in" gespeeld en met een top hand kun je niet weglopen. Meestal rolt er een coin flip uit, 99 tegen AK ofzo.

Tip voor gevorderden: bekijk video's van SplitSuit op Youtube