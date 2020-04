Plop & popcorn! Live om 21:00 uur: de Kijk van Koolhoven, maar dan over de effecten van corona op de cultuursector. Want natúúrlijk hebben we allemaal een beetje de pest aan cultuur-BN'ers die zich in een pandemie aan hun eigen relevantie proberen vast te klampen met een coronalied augurk, maar het is áchter de schermen waar de echte klappen nu al vallen: bioscopen gesloten, concerten gecanceld, festivals afgelast. De stille motor achter al die evenementen zijn niet de Grote Namen op het festivalaffiche of de filmposters, maar de cameramannen, barmensen, licht- en geluid-technici & kabeldragers in de coulissen die zulke producties überhaupt mogelijk maken. Daarover praten we met een van Neerlands beste regisseurs, tevens zeer joviaal mens, Martin Koolhoven, bekend van Brimstone. Live om 21:00 uur, hierboven of op GSTV YouTube. En na afloop kunt u weer lekker off-topic verder ouwehoeren in foyer.