Het zat eraan te komen. Ome Roon, jarenlang gevangen in een rood keurslijf en als politiek pensionado bevrijd door de rode pillen, gaat als collega van onze ome Rob aan de slag bij de krant van woker Nederland. Plasterk zat op Twitter al enige tijd wat bomen om te zagen over de klimaatplannen en als je dan ook nog een beetje statuur hebt staat er vanzelf een Basiswegbobo met een dikke worst voor je neus. Nee wacht, voor je neus, met een dikke worst. Hoe dan ook, de eerste column van Plasterk in de Belgische krant is geen beste.

Los van een fout in een van de hoofdonderwerpen van de column (de Matthäus-Passion, Plasterk vergeet het koppelteken, of hij moet schrijven: Matteüspassie), afgrijselijk geformuleerde zinnen ("Maar vandaag is een dag van bezinning en van herinnering" - AAARGH), de volstrekte willekeur in interpunctie ("Ze zeiden: Bijbelteksten zijn verhalen die je in die tijd moet zien. Ze zeiden dit zijn mysteries, wij begrijpen ze ook niet allemaal"), de quatsch ("Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gaat Nederland op Goede Vrijdag niet massaal naar de Matthäus Passion" - met enkele tienduizenden bezoekers in het hele land is dat moeilijk massaal te noemen), de schromelijke overdrijvingen ("eindeloos veel amateurkoren" - 174 uitvoeringen in totaal), de aannames ("er kunnen coronavirussen in tranen zitten" - zeer onwaarschijnlijk, aldus een wetenschappelijke studie) een inhoudelijk verschrikkelijk slappe hap, met als bindmiddel zeventien keer het woordje 'ik'.

Dat de ouders van Plasterk gelovig waren, hij nu niet meer, het verhaal van Jezus is onderdeel van ons allemaal, het zijn rare tijden, toch een zalig Pasen, doei. There we fixed it, achthonderd woorden Plasterk teruggebracht tot één zinnetje. Nou ja, laten we 'm een kans geven. Hij belooft namelijk veel goeds. Columns over de coronacrisis, bijvoorbeeld, en daar zaten we nou nèt op te wachten. Voorts: columns over 'de terecht rechte rug van minister Hoekstra tegen een transferunie'. Helaas pik, ingehaald door de actualiteit. Desalniettemin. Houd de rug terecht recht, Plasterk. Zalig Pasen ouwe.