@Bernhard de II | 09-04-20 | 12:46: De wet van vraag en aanbod kan simpelweg gevolgd te worden. Is er een tekort, dan verhoog je de salarissen, is er geen tekort, dan is er geen reden om de salarissen te verhogen, want schijnbaar is het voor de mensen voldoende om hun functie te willen blijven uitvoeren. Mijn punt is alleen dat het is niet aan leerkrachten is om te vragen om salarisverhoging, en dat demonstraties geen invloed zouden moeten hebben op het al dan niet toestaan van een salarisverhoging.