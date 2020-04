En niet zomaar een beetje hoor, nee. ECD Retail [Easy Toys, Pabo.nl] registreert per dag zo'n 2000 aankopen EXTRA. "Normaal gesproken zien we in maart en april dalende bestedingen. Nu zien we een omzetgroei van gemiddeld 94 procent. Op één dag was het zelfs 162 procent." Dat fnuikende tekort aan dildo's omdat de Westerse means of production namelijk China stillag is trouwens ook weer opgelost, de fabrieken draaien weer. Zelfs real dolls, en vast niet alleen voor mannen, vinden massale aftrek. ECD heeft veertig extra mensen aangenomen voor onze zonden. Ook Bol.com heeft er last van en zien vooral hun Tarzan Vibrator en Satisfyer Next Generation over de toonbank glijden. Zelf zijn we meer van de Pipedream Extreme Toyz PDX Fuck Me Silly Man, maar blijkens de onderstaande review komen wij ook pas net kijken.