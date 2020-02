Twee weken lang cursussen servet-vouwen in een gesloten luchtcircuit dat in 14 dagen van 5 naar 621 besmettingen ging. Nou, die beproeving zit erop. "Woensdagmiddag, Japanse tijd, konden ze eindelijk voet op vaste wal zetten en dat was een enorme opluchting. (...) Ook de drie andere cruisegangers uit ons land zijn van boord gehaald, bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagochtend. Ook zij blijken na onderzoek niet besmet met het gevaarlijke virus." Het vijftal is onderdeel van meer dan 3000 onbesmette passagiers die over een periode van drie dagen het schip verlaten. Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat "eenmaal in Nederland de vijf niet in quarantaine hoeven. De vijf zullen in Nederland worden opgevangen door de GGD Kennemerland en/of de GGD uit hun woonplaats." De Nederlanders zijn erg te spreken over de organisatie trouwens, "Nadat we van het schip af waren gehaald, werd er transport geregeld naar Tokio. Daar zitten we in een hotel. Dat is perfect geregeld door de cruise-onderneming Princess, die ook de vlucht terug voor ons boekt." Dus dikke kudo's voor die kampioenen, want jezus wat heeft dat personeel zich GROOTS GETOOND.

En dan nu het nieuws dat er daadwerkelijk toe doet. "De erotische webshop Easytoys.nl slaat alarm: maar liefst twee derde van de productie en toelevering ligt stil," want al dat genot komt natuurlijk uit China. "Zowel de productie van artikelen als vibrators en erotische spellen stagneert, als de productie van verpakkingen, als de toelevering van materialen." CEO van EDC Retail Eric Idema waarschuwt het virus nog één keer. "Als het coronavirus niet snel wordt ingedamd ontstaat in april een tekort aan seksspeeltjes." Zin in Mandy Slim nu.