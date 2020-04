Weet één van de ethici hier hoeveel mensen er precies moeten doodgaan en van welke meerderwaardige soort voordat er wel tot een lockdown mag worden overgegaan? Die we overigens alleen (half) hebben omdat Markje en het RIVM het geen goed idee vonden om vroegtijdig een kleine pestpauze van 2 weken in te voeren voor wie het land binnenkomt. Net als de Duitse recreantenbrigade die nu slechts met een moreel appèl op afstand worden gehouden. Ik vraag het voor een vriend wiens moreel kompas dolgedraaid is.

Alles boven de 80 mag ongezien letterlijk stikken? Of 70? Of iedereen met een maatje meer, diabetes of hoge bloeddruk? Ook als men statistisch gesproken nog jaren had kunnen leven met die risicofactoren? Wat is precies het resterend aantal jaren of maanden dat men nog te leven gehad moet hebben zonder dat ongeluk, dat keukentrapje of die Corona waarbij het er niet meer toe doet? Of gaat het om het aantal mensen dat dood mag, relatief of absoluut?

Hoe bereken je precies de prijs van een mensenleven versus het kunnen hebben van absolute bewegingsvrijheid, ook gedurende een paar maanden per paar decennia dat je in lockdown zou zitten om mensen in leven te houden en de zorg niet te laten instorten? Hoeveel euro moet je verlies lijden voordat je mag zeggen: val maar lekker allemaal dood, groep X of Y? Even ervan uitgaand dat we gewoon allemaal een uitkering krijgen gedurende die tijd om de vaste lasten te betalen, of dat die tijdelijk opgeschort mogen worden bij onvermogen en alleen de crediteuren die daardoor echte problemen krijgen een lening ontvangen. En het uiteraard met dichte grenzen en een echte lockdown hooguit twee maanden duurt voor het is uitgewoed binnen NL.

En zelfisolatie van groepen met risico, prima idee, zou ik helemaal voor zijn als we het daartoe konden beperken. Of ik nou alleen in lockdown zit of samen met de rest van de maatschappij, voor mij maakt het niet uit, dus als het kon prima, loop allemaal verder vrij rond. Probleem is alleen dat bij Corona niet alleen maar ongezonde of oude mensen risico lopen op IC-bezoek. En niet alleen maar mensen het loodje leggen die toch wel morgen dood waren geweest zonder.

Dus tja, hoeveel promille of procent van de bevolking mag dood om te voorkomen dat ons BNP een paar procent daalt, tijdelijk...? Of dat het een paar jaar langer duurt voor we van een rijk land een nóg rijker land zijn geworden? Het is niet alsof we in één klap degraderen tot Derdewerelddivisie, de boeren (zonder "hulp" van stik-maar-in-die-stikstof-Rutte) allemaal stoppen met voedsel verbouwen, de Chinezen (met welk geld?) alle fabrieken (voor zover nog aanwezig) opkopen, inpakken en meenemen naar Spanje of Afrika, en alle tijdelijk massaal werklozen ook na de Corona werkloos en werkeloos bij de pakken neer blijven zitten, zonder dat ook maar één ondernemer besluit om toch maar weer te gaan ondernemen en gebruik te maken van die enorme poel arbeidspotentieel en te koop staande productiemiddelen.

Wie zijn hier nu eigenlijk de paniekvogels? De mensen die gewoon aanvaarden dat er een relatief gering maar (te) significant risico is op overlijden en het kortsluiten van het zorgsysteem en die graag bejaarden en zwakken niet ongezien zien doodvallen, of mensen die panisch zijn over een paar maanden lager inkomen dat ze nu toch vrijwel nergens aan kunnen besteden en denken dat de economie in een Apocalyps permanent ten onder gaat en nooit meer tot leven komt? En daarvoor desnoods een flinke hoeveelheid mensen onder de trein willen gooien. Zoiets dus, maar dan niet o.b.v. het grootste aantal slachtoffers maar (nog onsmakelijker) de grootste financiële kosten zwaarder laten wegen dan het aantal doden:

en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem...