Ik voorspel een enorme groei van Afrikaanse en eventuele zuid- Amerikaanse migranten als gevolg van Corona. Deze continenten hebben een schrijnend tekort aan testen en zorg. Daardoor zullen zij economisch harder geraakt worden, mede dankzij et feit dat hun leiders al decennialang hebben bewezen om eerst eigen zakken te vullen en dan wat kruimels te verspreiden voor het volk. Geen vangnetten, geen sociale diensten. Dit zal ertoe leiden dat de werkelozen en armen richting Europa gaan komen in een veelvoud van wat we nu gewend zijn. Dit is het begin van het einde van Europa en onze culturen tenzij we via de donotfielen van de D66 een ruggengraat laten implanteren en aan ons zelf gaan denken.

