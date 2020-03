Als je woont aan een pittoresk dijkje aan de afgedamde Maas in Brabant, dan ben je eraan gewend dat er in het voorjaar de hele godganse zondag groepen met die kútmotoren voorbij komen. Gillend, racend, met ongelooflijke knallen begeleid, keihard gepruttel en dat het liefst met 30-60 man als eendjes achter elkaar aan. Politie om te handhaven dat je hier maar 30km/u mag? Natuurlijk niet. In geen 15 jaar gezien. Bespreekbaar maken bij de gemeente? Been there, done that, got the t-shirt. Die kwamen uiteindelijk met het voorstel om de max snelheid dan maar te verhogen naar 50 km/u. Dan zouden er minder motoren te hard rijden tenslotte. Gelukkig werd dát bespottelijke voorstel weggehoond. Maar veranderd is er niets. Ik heb al vaker kleine ongelukjes gezien tussen fietsers, auto's en motoren, maar (je zou bijna "helaas" erbij zeggen) nog geen dodelijke ongevallen. Waarom helaas? Dán zal de gemeente wel eens iets ondernemen. Eerder doet men gewoon he-le-maal niets. Afgelopen zondag nog, een groep van een man of 30 op gillende racers, fietsers stopten aan de kant, wandelaars in de berm, gewoon, uit veiligheid en lijfsbehoud. Mooi toch? Die "sociale" motorrijders. Of het zijn die bijna nog ergere groepen Harleys. Eindeloze rij met kerels van in de vijftig met een pens waar een skippybal in zit verstopt, zwetend in hun leren pakken die stinkend en begeleid door een onvoorstelbare téringherrie "voor HUN plezier" een rondje rijden over de dijkjes.Oprotten met die klotedingen.