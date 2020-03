De Volkskrant doet tegenwoordig ook al aan etnisch profileren: VK 22 maart: Hoe is het buiten?

‘Behoorlijk druk. Het is lekker weer, en mensen trekken er massaal op uit. Ik was zaterdag in Bunnik en daar zag je dat iedereen massaal aan het wandelen is geslagen. Ik zag ook veel slenterende pubers, met blikjes energy drink in hun hand. In dit geval werd er gewandeld op een pad dat niet eens anderhalve meter breed was.'

Pubers met blikjes energy drink in de hand, we weten allemaal wat dat betekent..