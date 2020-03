De vluchtelingencrisis die geen van beiden is krijgt in navolging van Erdogans drone met het vluchtnummer 1453 (jaartal val Constantinopel) weer wat extra opschaling, ditmaal vanaf de Griekse zijde. Wat een symboliek over en weer hè jongens. Op 20 maart dachten we eventjes dat corona Erdogan gedwongen had z'n Afghaanse divisies terug te trekken, maar de 23e nam vooral de Turkse politie het ervan als nooit tevoren. Maar goed, Griekse F16's langs de Turkse grens dus. Opdat we nooit vergeten dat de Turken hier op 11 maart al mee begonnen. "Specifically, a pair of Turkish F-16s conducted an overflight over northern Evros, at an altitude ranging between 10,000 and 500 feet, at 2.50 p.m. Shortly afterwards, at 3.25 p.m., another pair of Turkish F-16s conducted an overflight over the Kalogeroi complex of islets in the central Aegean at 26,000 feet." Vermeende beelden hier.