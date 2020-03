Je kunt de millennials wel de genX onderscheiden, hier. Man man man. Ik groeide op toen een miljoen dienstplichtigen elk weekend in de treinen zaten, van de kazernes op verlof naar huis en weer terug; toen er dagelijks militaire colonnes materieel versleepten over de snelwegen. Toen het rangeerterrein bij ‘t Harde volstond met wagons met Leopard tanks en vrachtwagens, klaar om naar het oostfront vervoerd te worden. In mijn theorie rijexamen moest je alle vragen over merktekens op militaire colonnes goed beantwoorden anders was je gezakt. In West-Duitsland waren niet de Duitsers de baas, maar de Engelsen en Amerikanen en iedereen begreep dat.

In die wereld, van de jaren ‘60, ‘70 tot in de jaren ‘80 was de 3e wereldoorlog dichtbij. Elke schermutseling in de wereld, of het nu in Perzië of Mozambique, Midden Amerika, of Zuid-Oost Azië was, elk regionaal grensconflictje kon de 3e wereldoorlog aansteken.

Daarbij vergeleken is al het geneuzel nu niet meer dan vechtpartijtjes van de scouting bij een jamboree. Die wereldorde verdween pas toen de Sovjet-Unie de oorlog in Afghanistan verloor (daar was toen ook al oorlog, ja), en het Sovjet-rijk instortte. Sindsdien is eigenlijk alleen Y2K een serieuze mogelijkheid geweest voor een nucleaire wereldoorlog.