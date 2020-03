Ja, dat was een beetje raar. Hadden net Rutte en Grapperhaus alle samenkomsten van plus 3 personen VERBOTEN voor heel Nederland de komende ACHT WEKEN gaan ze daar in die talkshows op de NPO diezelfde avond gezellig met elkaar socializen. We telden toch zeker 12345678 personen daar in die Op1 studio. Hoe dan? Welnu, Op1-presentatoren zijn door de Rijksoverheid aangewezen als CRUCIALE BEROEPSGROEP die VITAAL zijn voor het voortbestaan van Nederland. Presentator Erik Dijkstra (bekend van het van grote hoogte gooien van bierflesjes op ouderen en kwetsbaren in de samenleving) maakte dat gisteravond bekend tijdens de uitzending. “Dit tv-programma hier, waar we nu in zitten, is ook een samenkomst, maar dat gebeurt omdat we tot een vitale sector zijn bestempeld en noodzakelijk zijn voor de informatievoorziening aan de bevolking op dit moment.” (Mediacourant). Proficiat Erik & Charles Groenhuijsen & Sander Schimmelpenninck. Jullie zijn nu echt iemand.