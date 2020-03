"De kerk heeft een nieuw imago nodig. Ze hoeft niet te worden afgeschaft."

Er is niemand die de kerk afschaft. De kerk is een gemeenschap, en gemeenschappen worden niet afgeschaft maar vallen uit elkaar, desintegreren wanner ze niet meer functioneren. Daar helpt geen hemeltje lief aan, en ook een theoloog des vaderlands kan dat tij niet keren. Die Bijbel is er, en zal als inspirerend, uitdagend of irriterend stuk literatuur blijven bestaan, maar die kerk die claimt zich te beroepen op dat werk bepaalt dat niet, heeft eeuwen en eeuwen lang geput uit de kracht van dat boek maar kan er geen energie aan teruggeven. Die kerk heeft zijn werk gedaan, ten goede en ten kwade, is uitgewerkt, schier machteloos geworden en heeft ten langen leste er alles aan gedaan om de laatste nog hele ruiten der kathedralen eigenhandig kapot te gooien.

"De kerk heeft een nieuw imago nodig. Ze hoeft niet te worden afgeschaft."

De kerk heeft een nieuw imago nodig om opnieuw in het centrum van de macht te geraken, maar wij, de samenleving, hebben er weinig behoefte aan om daaraan mee te werken. Ze hoeft niet te worden afgeschaft, ze heeft zichzelve overbodig gemaakt.

Dat er een gapend gat voor in de plaats is gekomen doet daar niks aan af. Het is juist dat gapende gat, die onmetelijke angstaanjagende afgrond waar we ons op moeten richten, die ultieme leegte, dat grote niets dat in de plaats kwam van die vaderlijke God. Want we kunnen niet meer terug, we doorzien de imago's, de facade's, de leugen en het bedrog, de hypocrisie, de platheid ook van de truuks en toverkunsten om ons leven draaglijk te maken, de technieken om ons te knechten en af te richten, braaf te maken, tam, aanvaardend, levenloos..

Het is tijd om de leegte te omarmen en voor het eerst in de menselijke geschiedenis onze eigen waarden te scheppen en die niet af te laten hangen van een Godheid en zijn geboden.

Wij zijn daartoe in staat, juist zonder God.