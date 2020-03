Voor alle meneren en mevrouwen met benzine in het bloed, maar ook voor de luitjes die 25 jaar geleden helemaal het mannetje of vrouwtje waren met Geoff Crammond's Grand Prix 2. We moeten toch wat, nu het Formule 1-seizoen als het lichaam van wijlen Patty Brard van een duikplank in het water is gedonderd. Op de line-up van deze online simrace zien we Max Verstappen, die naast de beste F1-racer van de planeet ook een van de beste simracers ter wereld is. Verder doen mee onder anderen voormalig F1-coureurs Nico Hülkenberg, Juan Pablo Montoya en Nelson Piquet jr., Indy Car-coureur Felix Rosenqvist, Formule E-rijder Antonio Felix da Costa, DTM-coureur Dani Juncadella, GT-rijders als Dries Vanthoor en Wolfgang Reip en de Braziliaanse racelegende en voormalig Indy 500-winnaar Tony Kanaan, maar ook wereldtoppers in het online racen, zoals onze eigen Rudy van Buren. Nu kun je wel zeggen dat je iets beters te doen hebt dan kijken naar een online simrace maar we weten heus wel dat je momenteel niks beters te doen hebt dan kijken naar een online simrace. HUP RUDY! HUP MAX! WIN DIE CUP! DOE HET VOOR HOLLAND!

UPDATE: Goed nieuws: systeem van drie heats en dan een finale, dus je bent de hele avond onder de pannen. Slecht nieuws: Max Verstappen heeft issues en trekt zich terug uit de race. ONZE Nyck de Vries wel online & racing.