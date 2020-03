Scholen openhouden was redelijk geweest als Rutte maatregelen had genomen om de ziekte buiten NL te houden door quarantaine van iedereen die binnenkomt en doorlaten van (ontsmette) goederen. Plus rigoureus testen van iedereen in de wijde omgeving van mensen die toch het virus het land in hebben gebracht en hen in quarantaine plaatsen. Zodra het in een bepaalde gemeente toch is opgedoken alle kwetsbare groepen daar te adviseren binnen te blijven tot de epidemie over is. Zorgen dat NL als land en onze burgers voldoende voedsel, water en medicijnen op voorraad hebben om de tijd te hebben om over te schakelen op binnenlandse productie.

Maar de geest is nu uit de fles. Dit is een herhaling van het lakse laakbare gedrag van de Chinese overheid in het begin: bagatelliseren, ontkennen, bronnen die andere meningen verkondigen het zwijgen opleggen als nepnieuws en roddels. Waar is nu ineens die voorzorg en "better safe than sorry" mentaliteit van de overheid die alles van vuurwerk, lachgas, stints tot gaswinning stillegt bij niet of nauwelijks doden? Als het om potentieel honderdduizenden oudere\zieke doden gaat, gaan ineens wél economie of vrijheid of andere argumenten voor?

Je kunt prima als ouder kind zelf thuisblijven, of een oom of tante, goede buur van niet al te hoge leeftijd voor de jongere laten zorgen. Niet iedereen doet essentieel werk in zorg, voedselproductie\distributie, veiligheid, enzovoorts... Vang op wat écht niet anders kan. Paar maanden thuisstudie gaat prima.