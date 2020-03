Nu "al" op min. 23:49 en saampies met guurder evilbird | 13-03-20 | 22:10 zeg ik:

"Wat is deze?!"

.

Nu voor nu ook onthoud ik mij beter van commentaar, ja.

Wie A zegt moet B zeggen, en kant "B" van deze langspeelplaat is nog lang niet in zicht hoor!

Mocht de audio along the way tegenvallen kan altijd nog als backgroundje bandje 'The Bucketheads' opgezet, met "The Bomb" [These Sounds Fall Into My Mind].

Waarom nou die?

Omdat ik tot op de dag van vandaag, tot nu dus, heb gedacht dat de zang zong:

"B-sides Comin' to to my Mind"

.

To be continued, redactie en/of dapp're nachtbrakers. Zij dapp'ren die, bij gebrek aan eigen Boeckenballen, vanavond bepalen gaan al dan niet de ander z'n bal te beloeren.

Alles is voor Bassie? Nein! Alle ballen zijn voor Arthur.

Gaat er maar aan staan.

/*vrindin uitzwaait en met de dog in mand, moed indrinken doet*

/*MAND!*