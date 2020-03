Dit jaar is het thema van de boekenweek “Dwarsdenkers” en dat is koddig, want het boekenbal is al jaren een borrel voor het leeskringetje van de De Wereld Draait Door, waar geen dwarsdenker meer gesignaleerd is sinds Martin Simek “zwartjes” zei binnen gehoorafstand van Sylvana Simons en ook over het dwarse gehalte van dat incident zijn historici in de Angeladejongkunde het sterk oneens. Maar het is een feit dat het Boekenbal een Marion Bloemenveiling voor gedooggeraniums uit de Grachtengordel is geworden. Als het fictieve personage ‘Eus‘ je spannendste vaandeldrager is, is de literaire pen in de polder feitelijk gewoon palliatief.

Enfin, geeft niks, u gaf er toch niet om en zoals iemand op onze redactie vandaag nog verzuchtte: “Wat al die dwarsdenkers denken, weten we nou onderhand ook wel.” Kortom, alles is voorspelbaar en derhalve kunnen we maar beter meteen aan het bier gaan met ons allen en doen of dronken worden op woensdag echt een hele dwarse gedachte is.

En dat treft, want volgende week woensdag doen Robbie Muntz en Arthur van Amerongen zo’n avond in de Bullekerk in Zaandam (OK, dat is buiten de Ring, maar ook echt maar nét he mennekes). Heet ook gewoon “Boeckenbal” met als thema “Dwarsdenkers“ dus die gratis toegang wordt toch weer duur betaald.

Op het affiche en de gastenlijst lezen we de opkomst van het halve deelnemersveld aan het Stijlloze Dictee van 2016. Van al die lui weten we dus dat ze voor geen meter kunnen spellen, maar wel kunnen schrijven zuipen. Al die affichenaampjes mogen columns voordragen en dat vroegen Tuur & Rob aan ons ook, maar daar hebben wij helemaal geen zin in want al deze mensen luisteren toch primair & vooral & het liefst naar zichzelf. Maar, het moet gezegd, ze hebben wel echt iedereen across the board weten te strikken. Zoals Arjen van Veelen, een verstofte vroegkale vulpen die sinds kort pretendeert alsof hij hoogstpersoonlijk & eigenhandig ontdekt heeft dat het vitriool van de Woke Cultus in de vrijheid van meningsuiting is geslopen, terwijl zijn eigen vrouw drie jaar geleden al aan het adverteerdersbellen was omdat ze een paar billen in beeld zag op Dumpert. Toen zat ie zeker toevallig net ff op Pornhub?

We zien dat ook Stella “Einsteinbarbie” Bergsma, of wat daar nog van over is, onder de aanwezigen is. Ook zo iemand die dapperheid acteert omdat ze denkt dat ze door heel vaak “Kut!” en “Klaarkomen!” te roepen mannen bang kan maken, en daarmee zichzelf overtuigt dat ze het feminisme een enorme dienst bewijst. Terwijl de meeste mensen vooral helemaal geen zin hebben in het hese stemgeluid van een dikke reedt die een oorlog staat te voeren die al lang gewonnen is. Mens, ga toch koken.

Gelukkig is Ebru Umar er ook. Die hysterische reldwerg die Turkije niet meer in mag en van de weeromstuit maar in het vastgoed is gegaan want aangezien ze haar columns ook altijd met een spijkerpistool tegen een schoolbord schoot, had ze het gereedschap toch al liggen. In haar tweets zien we in ieder geval het verschil niet.

Maarten Spanjer mag ook komen, het enige dwarse aan hem is het idee dat ie nog leeft want dat staat haaks op wat we dachten. Of Bas van Putten, tikt voor de Groene, Vrij Nederland en NRC - het meest dwarse dat hij ooit deed was naar Drente verhuizen toen iedereen van zijn jaarring bij de dode bomen zich net in de grachtengordel aan het settelen was. Zihni Özdil, ook weer present natuurlijk, want in je eentje je wachtgeld opzuipen is veel leuker op een feestje.

We zien Martin Bosma, over hem geen kwaad woord want zijn ironie snijdt dieper dan de onze - niets dan ontzag hoor, meneer Bosma! Svp geen brandende Afrikaner autoband om onze nek hangen. Eva Hoeke komt ook, dus er zijn ook pannenkoeken met jus (maar kennelijk moet haar vent de leesmap nog doornemen want Marcel van Roosmalen ontbreekt op het affiche). De onvermijdelijk Jenny ‘Ik ben trotse Fries en ik haat de Randstad maar ik ben op iedere borrel die er gehouden wordt’ Douwes is er bij, dus uiteraard komt Wierd Duk ook een rondje flirten want die “In Nederland”-rubriek vult zichzelf niet. Moet ie alleen wel oppassen dat ex-vrouw Fidan het niet ziet, maar die leiden wij dan weer graag af voor hem. (Hoi Fidan. Biertje, of krijgen we dan meteen weer ellenlange getuigenissen over de culturele dwangbuis waar je uit ontsnapt bent?)

Enfin. Als we nog mogen komen, zijn wij er ook bij. Om te zuipen dus, niet om voor te lezen uit eigen opinie. Wij zijn überhaupt niet zo van het dwarsdenken, wij zijn die bleue muurbloempjes aan de bar die op internet een hele grote bek hebben maar op een feestje altijd tot minstens het zesde biertje naar de grond staan te staren. Spreek ons dus vooral niet aan, als je komt. Want het Boekebal van Muntz & Van Amerongen is voor iedereen! Robbie zegt dat iedereen mag komen, want uitnodigingen zijn voor snobs.

"Het wordt een onvergetelijke avond, geheel volgens het 'Concept Muntz & Van Amerongen'. Het feest begint om 19 uur en eindigt om 23 uur. Er is een afterparty bij mij thuis tot 01.00 uur." Er kan 500 man in de Bullekerk, waar de vader van Freek de Jonger predikte (nou, over dwarsdenkers gesproken hè!), en alles gaat volgens het principe dat je verder nergens meer op mag toepassen: VOL = VOL. En daarna de glazen ook. Adres van die kerk google je zelf maar, een beetje dwarsdenker komt daar wel uit. Oh wacht het staat gewoon op het affiche, nou in dat geval - TOT VOLGENDE WEEK!