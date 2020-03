Het was ergens rond half drie vannacht. De natie was al naar een comateuze staat gepandemiemeld door het koe in den kont-gekibbel over het coronavirus, toen het debat nog een koortsachtig piekmoment beleefde. Collega , pardon, ambtsgenoot Boo-dè vond het noodzakelijk om een persoonlijk feit te maken tegen minister Gert Babbelmaus over de uitspraak van zijn naam. Eerder op de avond had Boo-dè al geroepen dat die hele coronacrisis nooit was gebeurd als de regering in januari al naar FvD had geluisterd, want die zeiden toen al dat het een probleem ging worden. En als de geschiedenisboeken straks geschreven worden, wil je natuurlijk wel dat je naam goed genotuleerd is. “Thierry“ betekent overigens ook gewoon “Theo” dus eigenlijk bestaat de Forumfractie uit twee Theo’s. Enfin, kan iemand ff het wc-papier doorgeven, we moeten ff schijten.