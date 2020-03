Ben toch maar eens even gaan zoeken op het internet naar pathologie over COVID-19 patiënten en toen vond ik een interessant wetenschappelijk artikel met informatie die ik nog niet wist. Zo stond er onder andere dit in: "Lymphopenia is a common feature in the patients with COVID-19 and might be a critical factor associated with disease severity and mortality." Lymphopenia is een te laag aantal witte bloedcellen. En dan nog deze zin: "Our results imply that overactivation of T cells, manifested by increase of Th17 and high cytotoxicity of CD8 T cells, accounts for, in part, the severe immune injury in this patient." Het lijkt er dus op dat de mortaliteit sterk afhangt van hoe je immuunsysteem reageert op COVID-19. Om even een voorbeeld te geven van hoe bizar groot de verschillen kunnen zijn tussen low- en high-responders zoals dat heet. In 1998 werd ik omdat ik op een laboratorium werkte waar ik ook bloed moest prikken bij patiënten voor chromosomenonderzoek gevaccineerd voor Hepatitis-B de meest besmettelijke vorm van Hepatitis. Na drie boosters werd de Hep-B antistoftiter bepaald en die was bij mijn collega die amper op de vaccinatie reageerde 50-100 IU/ml terwijl ik 20.000 IU/ml had.