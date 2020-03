Afkopen, oprotpremies verstrekken.....

Nederland doet dat dacht ik ook al jaren, om die lui te bewegen 'vrijwillig' terug te keren naar hun 'eige land'. Ze krijgen dan een paar duizend euro mee om thuis ''een bedrijfje te beginnen'' of zoiets. Ik vind het gelul van de hoogste orde. Het is gewoon een 'schadeloosstelling' of 'compensatie', zo je wilt, voor het feit dat die lui een paar duizend euro zijn kwijtgeraakt aan 'reisagenten' om hun passage op de dobberboot, etc te financieren. Ze hádden die paar duizend euro om een bedrijfje te beginnen al, maar in plaats daarvan investeren ze het in een reis naar Nederland.

Op die manier wordt een reis naar Nederland een loterij zonder nieten: de kans is ca 50% dat je hier meteen een verblijfsvergunning krijgt, waarna alle 'freebies' vanzelf volgen; bij afwijzing ga je 'procedure-stapelen', en heb je een grote kans dat je na 'uitgeprocedeerd' te raken, alsnog mag blijven, via het tigste pardonnetje, of 'verruiming' van de regels; alleen in het allerslechtste geval moet je terug, maar speel je in ieder geval quitte, want Nederland betaalt je investering terug.

Zo'n soort beleid gaat de EU nu dus kennelijk ook voeren mbt die ca 20.000 derdewereldlanders die op die Griekse eilandjes zitten. Het zal uiteindelijk niet helpen; net als het het Byzantijnse Rijk vroeger niet heeft geholpen dat het de 'barbaarse' horden regelmatig afkocht met grote hoeveelheden goud.

Het enige wat wel gaat werken, is: hekken op de buitengrenzen, marineschepen voor die eilandjes, en zorgen dat ze de EU niet op de bonnefooi binnen komen wandelen/dobberen.