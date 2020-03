De bekende tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer die dood in zijn woning werd gevonden is vermoedelijk vermoord door een asielzoeker. De 26-jarige verdachte komt uit Trindad & Tobago, werd aangehouden in een woning en Gilze en hij staat ingeschreven bij het azc in Echt. MAAR! Het had net zo goed GEEN asielzoeker kunnen zijn! Korrewegschutter Azim Aynaci (lelijke kop hier) die een willekeurige voorbijganger in een rolstoel schoot krijgt ook in hoger beroep tien jaar cel. Daarnaast is de schadevergoeding die hij moet betalen verhoogd van 370.000 euro naar 865.000 euro maar dat heeft die sloeber toch niet. Langs het Zwarte Meer bij Genemuiden is een dode zeearend gevonden en dat leverde DEZE waanzinnige foto op. Verderop in de regio kruipt die vieze vuile eikenprocessierups bijna uit het ei, dat kan er inderdaad ook nog wel bij. Nabil B. heeft (alweer) geen advocaten meer. Bij de universiteit van Évry (Frankrijk) leek het even alle hens aan dek wat betreft een aanslag, maar momenteel heeft de wereld even geen zin in de dadendrang van Allah dus bleek er niets aan de hand. In showbizzland gaf de stijve lul van Marco Borsato een like aan zijn (haha o nee) Leontine, een like die hij niet veel later weer weghaalde. Ja, wat is het nou, Marco? In stom nieuws: Jaap Stobbe (83) is overleden. U kent hem van Bassie & Adriaan of als Lowietje in Baantjer. RIP. In een groot deel van Nederland was het weer eens code geel, maar dat is eigenlijk geen nieuws meer: het is tegenwoordig altijd kudtweer. Voorts is de Nashville Verklaring niet strafbaar bevonden: we hebben vrijheid van meningsuiting dus als u domme homofobe crack wilt uitspreken of ondertekenen staat het u vrij uitgelachen te worden door het deel van het land dat niet iedere zondag moet bukken voor een imaginair sprookjesfiguur. En, is er bij u in de regio nog iets gebeurd, zoals Mark Rutte die aan kwam kakken bij het verkeerde adres? Coronanieuws streng verboden.