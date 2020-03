Haftar is momenteel nog in Mofrika om met Angela te praten over de toekomst van Libië zonder Turkse invloed, die gaat nu geheid groen licht krijgen om Tripoli in te nemen in ruil voor de belofte de kust af te sluiten voor mensensmokkelaars. Erdolf kan enkel via Turkse grenzen gelukszoekers sturen, dus daar moet de focus op zijn.

libya.liveuamap.com/en/2020/10-march-...

En corona is inmiddels ook in Turkije aangekomen dus met een beetje geluk draait dat ook zijn plannen in de soep.

Turken claimen het eenzijdig breken van de wapenstilstand, Poetin zal ongetwijfeld niet lang wachten met zijn antwoord. syria.liveuamap.com/en/2020/11-march-...