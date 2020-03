Ook zo leuk, de anti-contant lobby grijpt ook haar kans. We moeten in de supermarkt niet meer contant betalen, want dat is veiliger voor de cassière... En als het niet anders kan, dan zonder handcontact contant betalen?

Nou wil ik me best sociaal opstellen en voorlopig (!) eventjes met pas betalen, maar als het niet contactloos kan zit iedereen met z'n vieze vingers aan de knopjes van het pintoestel... Nog afgezien van de boodschappen die ik ook heb aangeraakt met mijn (schone) tengels, plus het mandje waar ik en anderen mee hebben rondgelopen in de hand. Pakt zogenaamd het personeel die dingen niet meer aan tijdens het inscannen of het overige werk? En zonder handcontact geld aanraken dat net door besmette vingers is gegaan, net als dat blik bonen op de band, lijkt me nog altijd niet safe? En zelf scannen, zelfde probleem: je moet toch dat scherm aanraken...

Lekker nagedacht... Nooit gedacht dat mijn neurotische, licht paranoïde en smetvrezige karakter nog eens van pas zou komen. Geestelijk gezonde

ormale mensen hebben werkelijk geen benul van de (minieme) "risico's" die ze dagelijks lopen, ook qua besmetting. Zoals vrolijk je kleine kindjes elkaar laten besmetten op school en ze dan een knuffel geven en bij opoe op bezoek gaan...

Het zou misschien voor de ouderen en zieken op dit moment wel handig zijn als mensen even tijdelijk wat consequenter neurotisch worden. Wat niet hetzelfde is als blinde paniek... Al is gewoon handjes regelmatig wassen misschien praktischer.