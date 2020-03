Saillant detail bij de bovenstaande nieuwe, tweede verdedigingslinies: ze liggen op Grieks grondgebied. En stel nou dat Erdogans stormtroepen het niet kunnen laten om samen met migranten ook over de eerste linie heen te stappen, dán staat er bij het ene NAVO-land ineens een vijandige politiemacht van een ander NAVO-land in de eigen tuin. En we zijn toch wel benieuwd hoe we NAVO-artikel 5 dan uit mogen leggen. Maar goed, zover zijn we nog niet, geef het drie dagen.

Terwijl beschaafd Europa de Grieken vooral thoughts and prayers stuurt, stuurt Oostenrijk 13 operators van Einsatzkommando Cobra, een pantservoertuig en een drone. Cyprus stuurt "22 riot policemen, or a “full anti-demonstration unit”", vermeende vertrekbeelden hier. Ook gebruikelijke verdachten Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije hebben hun hulp toegezegd, al is het maar om Timmerfrans te fucken. Het AP schrijft dat "Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said his country was ready to deploy guards at the Greek-Turkish borde, while his Slovak counterpart Peter Pellegrini said the growing number of migrants “poses a security threat not just for Greece.” Hungarian Prime Minister Viktor Orban said that there are some 130,000 migrants on the move that the EU has to stop on its borders, and that “Hungary will take an active role in doing so.”" We geloven ze meteen, maar het moet nog wel gebeuren.

Berlijn heeft toegezegd 100 gestrande kinderen op te vangen. Nou, dan zijn er nog 1400 kinderen over, want de EU had toegezegd er 1500 op te vangen. Bronnen van boven- en onderstaande videos 1, 2, 3, 4, 5, 6 (nog niet geverifieerd en liedje is niet van ons), 7.

Een schermutseling met keel-gebaar, gezellig afgesloten met het volkslied

De voorste linies

Niet vandaag

Volk is het zat

Hoi Afghanistan