GeenStijl Lokale Gezondheidswatch kwam een bericht uit het Brabantse op het spoor. Het Randstadvirus "Extinction Rebellion" (XR2020, ook wel bekend als het Veganvirus) is viraal gegaan en heeft het argeloze Eindhoven bereikt. Het virus, dat is ontstaan in boeken van Rutger Bregman en waarvan de symptomen zijn dat mensen spontaan dood neervallen om na het wekken van irritatie, het veroorzaken van logistieke hinder en het verzieken van de sfeer gewoon weer op te staan om luidkeels te klagen dat er nog steeds niets is veranderd en we in 2030 allemaal DEAUD zijn, heeft zichzelf per brief kenbaar gemaakt aan de Eindhovense gemeenteraad. XR erkent dat Eindhoven al vormen van infectie vertoont, en verklaart zich daarover verheugd, maar het is niet voldoende: het veganvirus eist dat Eindhoven een "ecologische noodtoestand" uitroept. Daarnaast wordt er geëist dat de gemeente "actie onderneemt", zonder dat het virus zich daarbij capabel toont om concrete, rationele eisen te formuleren. Tot slot moet er een "Burger-Kamer" komen waarin gemeenteraadsleden zich moeten laten opsluiten met het veganvirus. Om verdere verspreiding van XR tegen te gaan, raadt de Stijlloze Raad voor Sociaal Besmettelijke Gekte dit ten zeerste af. Hieronder ter kennisgeving voor eenieder het pamflet, opdat u weet waar u zich tegen moet wapenen. Maar het beste medische advies dat we kunnen geven, is: gewoon normaal blijven doen. Dan waait XR2020 vanzelf weer over.