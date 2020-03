Pubers met een mening is helemaal prima. Had ik ook, niks mis mee.

Pubers die (mis)gebruikt worden door volwassen radicale activisten is niet prima. Daarmee zeg ik dus niet dat zij geen eigen mening heeft en daar ook achter staat. Ik vind het alleen wel heel erg eng worden dat zij nu als een soort jeugdige (onvolwassen) farao of kroonprinses op het schild wordt gehesen. Dat zij het boegbeeld is geworden voor "de goede zaak" en dat dat over haar rug gaat terwijl zij het gevoel krijgt dat er écht naar haar wordt geluisterd en dat ze acteert op het niveau van wereldleiders. Omdat de machten achter haar daar niet (kunnen) komen en derhalve de kracht van het kindzijn voor hun gelijk inzetten.



Ik heb niks tegen de jongedame Thunberg. Zij is een puber en heeft een mening. Ze is intelligent en denkt over dingen na. Ze maakt zich ongetwijfeld ernstig zorgen en weet dat goed te uiten en onder woorden te brengen. Ik kan daar alleen maar respect voor opbrengen en zou wensen dat alle pubers zo in het leven stonden.

Daarentegen voel ik intense afkeer en afschuw van de (veelal hypocriete) meningenindustrie die zich nu over haar heeft ontfermd.



En ongetwijfeld zal Grunberg zeggen dat ik haar met mijn reactie niet serieus neem. Dat ze dat niet verdient, omdat ze het echt meent en overover heeft nagedacht. Dat de mensen achter haar op haar volle instemming en support kunnen rekenen. Daar doe ik niets aan af en dat respecteer ik ten volle. Ik diskwalificeer háár dan ook zeker niet.



Ik diskwalificeer wél de PR-machine daarachter. Die is zo doorzichtig als een vacuüm getrokken luchtledigheid in het heelal. Ik vind het ronduit schandalig dat zelfs de EU zich hiervoor laat lenen.



Toen ik de leeftijd had van Greta liep ik ook met buttons tegen kernenergie en tegen kruisraketten. Ik mocht toen ook posters daarvan op de ramen van mijn slaapkamer in mijn ouderlijk huis plakken. Dat was destijds "bon ton" voor de buurt. Toen ik ouder werd en erachter kwam dat de wereld uit meer bestond dan idealen... En dat idealen al helemaal niet door iedereen werden gedeeld, heb ik mij bekeerd tot de reaal-politiek. Die vrijheid had ik, omdat ik mocht nadenken en leren van mijn fouten.



Maar welke vrijheid heeft deze jongedame nu nog? Zou zal de eeuwige geschiedenis in gaan met het beeld dat men nu van haar heeft. Kan zij nog ooit tot andere inzichten komen?



Daardoor is haar intellectuele en emotionele ontwikkeling nu per definitie gegijzeld door volwassenen. Dat is erg kwalijk. Maar nog veel kwalijker is dat ook de MSM en nu zelfs zelfbenoemde wereldleiders hieraan meewerken.



Ook Greta Thunberg is een mens en persoon. Een kind/puber in ontwikkeling en met een te respecteren mening. Maar reduceer haar niet tot een boegbeeld.