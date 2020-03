Vreemde kop boven een artikel over een scholenbezoek van onderwijspartij D66 in de courant vanochtend: 'Als je goed je best doet, kun je óók een Rob Jetten worden'. Want waarom zou ook maar iemand met zijn volle verstand zijn best doen om later net zo te worden als Rob Jetten? Dan moet je namelijk in de Tweede Kamer eerst het vuile werk voor Alexander Pechtold opknappen door de democratische kroonjuwelen van D66 te slopen, sta je als beloning maandenlang voor joker omdat je nou eenmaal over de spontaneïteit van een pak vla beschikt en als het puntje bij paaltje komt, is je achterban boos omdat je een piemel hebt. "Vooral voor D66 kan een vrouw als lijsttrekker betekenis hebben: 24 procent van de mensen die op deze partij wil gaan stemmen, zegt naar een andere partij met een vrouwelijke lijsttrekker over te stappen als D66 weer een man bovenaan zet." Oftewel: het zal de D66-kiezer aan haar diplomademocratische quasi-elitaire achterwerk roesten wie de nieuwe partijleider wordt, ALS HET MAAR NIET ROB JETTEN IS. Lekker dan.