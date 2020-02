Tsja pakkans inderdaad bijna 0%

En indien gepakt..., wordt er eerst gevraagd of je niet heel erg geschrokken bent van de knal en daarna krijg je een fijne advocaat toegewezen die je influistert dat je een trauma hebt opgelopen door je hardhandige arrestatie, maar je had het al zo moeilijk omdat de tante van je neefje van je oom was overleden in Marokko en je daar niet heen mocht, omdat je toen nog een taakstraf had van 12 uur voor het gewelddadig beroven van een oud vrouwtje, wat je zelf ontkende omdat je je niets meer kon herinneren door je suikerziekte.

Je hebt je natuurlijk 5 x ziek gemeld voor die taakstraf dus daar kwam je ook mooi onderuit.

Vervolgens ben je nog even 3 maanden naar Marokko op vakantie geweest van het geld van dat omaatje en bij terugkomst nog even gecasht van de reisverzekering omdat je natuurlijk beroofd en bestolen was in tanger.

Afijn, je wordt toch 3 dagen vastgehouden en doet je tegoed aan heerlijke halal maaltijden in het gevang. Je wordt vrijgelaten omdat je oren nog piepen van de knal en je mag ook in vrijheid wachten op de rechtszaak, waar je niet komt opdagen omdat je weer in Casablanca zit bij de begrafenis van je tante.

Je uitkering loopt onderhand gewoon door en de handel in coke en gestolen scooters ook.

Uiteindelijk belt je advocaat je blij op om te zeggen dat je vrijgesproken wordt ivm de hardhandige arrestatie en je piepende oor .

Je krijgt nog een schadevergoeding mee en een bos bloemen van minister grapperhaus .

Moraal van dit verhaal?

Ons rechtssysteem is gebroken net als dat vaasje van Rutte

En Misdaad loont !

Einde