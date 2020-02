De MJO Madden–Julian oscillation en.wikipedia.org/wiki/Madden%E2%80%93... hangt al een tijdje in een bepaalde staat die zeer onhandig is voor winterweer in Europa.

"Irregularities : The MJO's movement around the globe can occasionally slow or stall during the Northern Hemisphere summer and early autumn, leading to consistently enhanced rainfall for one side of the globe and consistently depressed rainfall for the other side.This can also happen early in the year. The MJO can also go quiet for a period of time, which leads to non-anomalous storm activity in each region of the globe."

MJO is een patroon dat normaal over de aardbol trekt. Lijkt over een week of zo verandering in te komen als ie eindelijk naar phase 7 of 8 gaat en dat zie je terug in de verste kaarten die geproduceerd worden door de modellen.