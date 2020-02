Het stuk op de FvD site in de twitterlink is zeer boeiende historie, maar meer voor intellectuele types die de algemene Euroskepsis willen onderbouwen, niet zozeer voor een brede partij die een anti-autoritair en anti-centralistische agenda probeert te verkopen aan een zo groot mogelijk kiezerspubliek.

Wij gewone burgers kunnen de feiten of beweringen in het stuk niet makkelijk bevestigen. Het is heel makkelijk voor de tegenstander om te roepen dat het complottheorieën zijn, en dan heb je jezelf opgezadeld met de last om oneindig je bronnen te bevestigen en herhalen. Terwijl de kiezer, die simpele slogans gewend is en niet historisch geïnteresseerd, veel vatbaarder is voor het simpele: dit is een complottheorie of dit is de waarheid. Meer een soort geloofskeus, je gelooft hem of je gelooft hem niet.

En dat is nergens voor nodig. Gewoon bij simpele onomstotelijke feiten en logica blijven is voldoende. Teveel macht is gevaarlijk, want macht corrumpeert. De EU zelf is nota bene (terecht) tegen monopolies op elk vlak, want niet in het belang van de burger, behálve als het gaat om haar eigen macht, haar gewenste monopolie op geweld en wetgeving. Dat terwijl niemand de wijsheid in pacht heeft en de absoluut perfecte wet voor iedereen kan formuleren.

Als (on)vrije onafhankelijke landen tot oorlog of dictatuur leiden, waar leidt een (on)vrije supermacht of wereldstaat dan wel niet toe? Dus laat die wetgeving en soevereiniteit veilig verdeeld bij de nationale staten. Die maken hun eigen wetten, die bepalen aan welke voorwaarden producten en diensten in hun land moeten voldoen, en bieden vrije concurrentie en gelijk speelveld voor zowel eigen als buitenlandse bedrijven. Dát is vrijhandel. Niet het inkopen van jezelf voor een megabedrag en een heel subsidiecircus en een extra laag overheid op de koop toe krijgen, plus jezelf politiek moeten onderwerpen aan centrale regels. Die nationale regels kun je vrijwillig harmoniseren via niet bindende Richtlijnen en ook weer terugdraaien indien gewenst.

De NAVO is meer dan voldoende om jezelf te verdedigen. Desnoods een eigen EUVO, die zich neutraler opstelt en die geweld afzweert en waarvan de leden democratische\meritocratische en vrije landen moeten zijn, hun grensconflicten vreedzaam moeten oplossen om lid te worden of blijven en autonomie en recht op onafhankelijkheid bieden aan autochtone historische minderheden. Een centraal commando kan je tijdelijk instellen in geval van oorlog, daarvoor hoef je niet in vredestijd alle troepen van alle landen onder één gezag te stellen. Een leger bestaat sowieso uit divisies en kleinere onderdelen, geen enkele reden waarom ze één centraal gezag moeten hebben buiten oorlogstijd. Sowieso los je het probleem van andere grootmachten als de VS, China en Rusland, die met een grote stok de hele wereld kunnen slaan, niet op door zelf ook maar een grote stok te kopen en mee te gaan rammen.

En het heeft geen enkel nut om de EU wel of niet van complotten of snode plannen te betichten. Als het waar is, zullen ze het glashard ontkennen en je een paranoïde complotter noemen. Als het niet waar is, zeggen ze hetzelfde en zet je jezelf voor gek. Hooguit kietel je de onderbuik van je rechtsere aanhang, de mensen die de EU sowieso al wantrouwen, die je dus niet hoeft te overtuigen. Maar je wint er niet het vertrouwen mee van het middenveld. Bij hen blijft slechts de meme van "Baudet\FvD + complottheorieën" hangen en daarmee geef je de EU een schijn van redelijkheid en voordeel van de twijfel.

Hou je bij de feiten: we worden steeds meer bestuurd door Brussel en onder de voet gelopen door nepvluchtelingen en vluchtelingen die talrijke armere landen links laten liggen om hier massaal levenslang in de bijstand te komen. Of nog preciezer: wil de Nederlander misschien, of zelfs de Amsterdammer, niet zelf bepalen wat onze wetten zijn en hoeveel mensen van buiten naar Nederland komen en onder welke voorwaarden? Vinden we NL niet al veel te vol en overbevolkt, ongeacht je afkomst of reden van migratie? Willen we misschien een absoluut maximum kunnen vaststellen, per soort migratiereden, per referendum? Aangezien migratie iedereen aangaat en raakt, aangezien we toch vinden dat elk volk een eigen staat verdient en we tegen kolonisatie en marginaliseren van inboorlingen zijn, dus ook voor onszelf.

Teveel macht en ongecontroleerde migratie van groepen die etnisch, religieus en cultureel in conflict komen met autochtonen, en die de rechtsstaat en gelijke vrijheden niet onderschrijven, sociaal-economisch gemarginaliseerd raken en niet integreren of assimileren, is gewoon gevaarlijk, punt. Ongeacht de goede of slechte bedoelingen van degenen die het propageren. Daarvoor hoef je niet in complotten te geloven (waar of niet) of mensen\instanties te beschuldigen van kwade trouw, wat als een boemerang in je gezicht terugkeert.

Zeg gewoon de deur moet dicht en op slot. Ga niet mijmeren over het waarom die deur open staat en door wie.