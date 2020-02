Sceptisch, we waren het, over tieneridool Eilish, Billie Eilish, die de Pampers maatje 4 slechts een paar jaar geleden heeft ingeruild voor de onderbroeken. Ze mag in Amerika nog niet eens Vodka Martini bestellen en dát zou dan de titelsong van ónze eigen borstharige champ James Bond moeten gaan zingen, de man wiens leven we allemaal hebben, ware het niet dat er een klein verschil is: hij is spion bij de Britse geheime dienst en wij zijn kantoorklerken die net even te veel met een zak Cheetos op de bank liggen te ruften. Enfin, een tieneridool dus, verantwoordelijk voor de most anticipated song of the year. En er wordt zó veel gewicht aan die gehypete Billie Eilish gehangen als de muzikale profeet van glutenvrije Z-generatie, dat we altijd als we d'r zien spontaan zin krijgen een gigantische lap medium rare biefstuk weg te spoelen met een glas bier. Maar verdorie hee, dit is gewoon een lekker plaatje. Beetje loom, beetje sloom, sukkelt je een beetje in slaap en dan, PATS, het refreintje ("That I'd fallen for a lie / You were never on my side / Fool me once, fool me twice / Are you death or paradise? / Now you'll never see me cry / There's just no time to die"), overgoten met dat heerlijke mysterieuze Bond-sausje, waardoor je accuut zin hebt die film te gaan kijken. Nou ja, oordeel zelf maar, en na de klik in willekeurige volgorde de Top 3 Bondsongs.

Alles van Shirley Bassey

Paul McCartney & Wings - Live and Let Die

Adele - Skyfall