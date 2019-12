Daniel Craig (51) die er al twee films achtereen geen zin meer in heeft is terug als onze favoriete Brit op Prince Andrew na. Hij is geen 007 meer trouwens, dat serienummer is overgenomen door vrouw van kleur Lashana Lynch. Wij hebben er in ieder geval weer zin in, want het is niet alsof er verder leukere dingen in ons leven gebeuren. Heerlijk wel natuurlijk: de Aston Martin DB5 (voor gewone Nederlanders verkrijgbaar in LEGO) die in 1964 debuteerde in Goldfinger maakt weer zijn opwachting, en ook de Aston Martin V8 Vantage uit 1987's The Living Daylights is wederom van stal. De verhaallijn uit de afgelopen drie films zijn we eigenlijk een beetje kwijt, maar de nieuwe bad guy is inmiddels Freddy Mercury. Blijkbaar is er ook weer een dame van het zielskaliber Vesper uit Casino Royale in beeld, want James lijkt last te hebben van gevoelens. Wat een metroseksueel is het ook inmiddels met deze DOORGESLAGEN POLITIEKE CORRECTHEID!!