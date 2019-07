Het als voldongen feit gepresenteerde gerucht van een "anonieme insider" luidt als volgt:

"There is a pivotal scene at the start of the film where M says 'Come in 007', and in walks @Lashana who is black, beautiful and a woman. 'It's a popcorn-dropping moment. Bond is still Bond but he's been replaced as 007 by this stunning woman. Bond, of course, is sexually attracted to the new female 007 and tries his usual seduction tricks, but is baffled when they don't work on a brilliant, young black woman who basically rolls her eyes at him and has no interest in jumping into his bed. Well, certainly not at the beginning."

Daniel Craig, die er trouwens al twee films geen zin meer in heeft, is dus nog steeds James Bond, maar het heilige serienummer gaat nu dus naar een dame van kleur. Komt volgens de insider allemaal "thanks to the intervention of feminist TV writer Phoebe Waller-Bridge." Er mag op set trouwens ook niet meer van "Bond girls" gesproken worden, "We were all told that from now on they are to be addressed as 'Bond women." Nou, dit wordt de nieuwe Bond woman en ze mag er zijn. Zoals blijkt uit de onderstaande beelden van de begrafenis van de franchise, heeft iedereen er enorm zin. Nou, gelukkig hebben we de beelden nog, want Casino Royale en daarna Goldeneye zijn de beste ooit @ me niet kliko.

De nieuwe 007 is in ieder geval stijlloos...