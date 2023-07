Een soort uit de hand gelopen trailer. We dachten eerst dat het 'de eerste vijf minuten' van de film waren, maar dat stelde toch wel erg teleur en het blijkt dan ook eigenlijk "The exclusive five-minute Opening Look, edited by the film’s editor Jennifer Lame, reveals new scenes, images and sounds." Maar goed, Oppenheimer dus. Over Oppenheimer reis van zwartwit naar kleur. Een van die vele andere show stealers is overigens Robert Downey Jr als Lewis Strauss (wiki). En met verwachting klopt ons hart voor meer nieuws over of de film wel of niet in Japan te zien zal zijn. Meer online discourse na de breek.

ja zoiets

current discourse