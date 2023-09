Ja joh gewoon nog even. Die vorige, onderstaande trailer was genieten, maar meer een teaser dan een trailer. Dus voor de bovenstaande échte gaan we ook weer even zitten. De nieuwste Scorsese is een waargebeurd verhaal, gebaseerd op het non-fictie boek Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. Over de meer dan zestig moorden op volbloed Osage Native Americans tussen 1918 en 1931 die op olierijke landen woonden en hoe een onderzoek onder de destijds 29-jarige Edgar J. Hoover leidde tot de vorming van de FBI.

Valt het u trouwens ook wel eens op dat de fenomenale Jesse Plemons de enige Breaking Bad-acteur is die Breaking Bad na zijn rol als gevoelsarme neo-nazi Todd Alquist daadwerkelijk ontstegen is? Aaron Paul (Jesse) zette na Breaking Bad nooit meer iets noemenswaardigs neer. Bryan Craston ondanks z'n talent eigenlijk ook niet. En zelfs Bob Odenkirk schitterde alleen nog binnen de spin-offs van Breaking Bad en zijn uitbreekpoging Nobody is vooral memorabel omdat het schrijf- en scenariowerk Odenkirk gewoon geweld aandeden.