En dan schakelen we vanavond LIVE over naar RTL Boulevard (of gewoon niet want misschien is hij voor het eerst in 33 jaar wel een keertje niet op tv) om te zien hoe misdaadverslaggever, tafelheer, spelersmakelaar, goenavund-roeper, naaktfotomodel, verdrietig politicus, bestsellerauteur, Parijs-Dakar-navigator en directeur van een advocatenkantoor Peter R. de Vries komt duiden hoe totale influencer Peter R. de Vries allerlei arme beleggers een app van een stel ordinaire oplichters keihard in de maag heeft gesplitst.

"De makers hebben wij driekwart jaar geleden benaderd met het verhaal dat ze een revolutionaire uitvinding hadden gedaan. Ik was daar eerlijk gezegd uitermate sceptisch over. Mensen met revolutionaire uitvindingen die bestaan haast niet meer. Ik heb het product gezien en toen was ik eigenlijk meteen om. Ik dacht van: ja, dit is inderdaad revolutionair", aldus Peterrrrr destijds.

REVOLUTIONAIR CRIMINEEL JA! Want de verdachten haalden met dank aan het advies van Peter miljoenen op voor de ontwikkeling van de app en gebruikten dit geld alleen maar voor luxeproducten en vakanties. FIOD boos en de makers van de app opgepakt wegens oplichten, witwassen en verduisteren. Het gaat om de app Xpose, van de mijnheren Fadi Khalil, Michael Patti en Emeer Albadawi (mugshot), en die app is een soort supersnelle panicbutton op je telefoon. De app werd gepresenteerd in de Amsterdamse The Harbour Club en dan weet je het eigenlijk al wel, qua niveau 'Barretje Hilton'. Maar Peter R. niet. "Deze app gaat een omwenteling teweegbrengen in opsporing en handhaving", zei hij.

Dus die beleggers vanwege ZIJN advies miljoenen inleggen. Geld foetsie. Een van de gedupeerde beleggers is Mark van der Molen. "Van der Molen vindt het vooral geruststellend dat de app een prijs gewonnen heeft, en dat diverse bekende Nederlanders zich er positief over uitlaten. Onder wie Peter R. de Vries. 'Die staat bekend als kritisch en betrouwbaar persoon, daarom vertrouwde ik het wel'." Nou bedankt Peter! Je hebt heel veel mensen heel verdrietig gemaakt.

Peter R.