Ja blabla schaatsen is soms hartstikke saai, maar schaatsen kan ook zó mooi zijn. Toen die ene keer dat Jutta Leerdam heel hard schaatste, of toen die ene keer dat de opening van Joy Beune zo goed was, of toen die ene keer dat Irene Schouten zo'n mooie race reed. We weten het allemaal nog heel goed. Met vanavond vanaf 21.40 uur in actie, een prachtige man, de Grootste Nederlandse Sportman Aller Tijden: Sven Kramer op ZIJN 5.000 meter. Maar de 5.000 meter is zijn 5.000 meter niet meer. Zo is er het nieuwe Nederlandse fenomeen Patrick Roest, zo zijn er de Russische grensgevallen Denis Joeskov en Danila Semerikov en zo is er de Nederlandse verrader Ted-Jan Bloemen - we hoeven je helemaal niet meer, Bloemen. Het is de belangrijkste schaatswedstrijd van het jaar op het razendsnelle recordijs van Salt Lake City, dus het wereldrecord van 6.01,86 (Bloemen) gaat eraan. In het voorprogramma rijden de dames de 3.000 (Schouten, Achtereekte en Visser) en als toetje de teamsprints. Meeschrijfblocnote in de aanslag, live op NPO3. Voor de nerds die toch niks beters te doen hebben: HIER een PDF met allerhande info en HIER (ook PDF) de volledige loting van de 5.000 voor mannen.

UPDATE: Goud voor Sablikova op de 3km, Achtereekte pakt zilver.