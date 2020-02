Het is hoogwater in Nederland; we gaan naar 14 meter boven NAP. Dat levert hier en daar wat mooie plaatjes op en verder niks, want ons land is hartstikke goed ingericht op de komst van het water. Volgens bijzonder hoogleraar in de waterkunde R. Bregman zijn er echter reeds 900 doden gevallen, naast de school ijsberen die van de aarde is gevaagd. Die aantallen zijn nog niet bevestigd door de autoriteiten. Hartverscheurende doch prachtige foto's van Nederland onder water hieronder, livestream helemaal onderaan.

INSTANT UPDATE: Waal- en Rijnkade ontruimd, beestenkuddes verplaatst, fietsroutes afgesloten

Het wassende water van de Maas heeft twee onschuldige bankjes en een prullenbak te grazen genomen in Well, een gehucht ten oosten van Venray. Een man maakt een foto van het rechterbankje, alwaar hij vorig jaar nog kusjes uitdeelde aan zijn Manuela. Inmiddels is die trut ervandoor met de ravissante schoonmaker van hun woonwagen, Archibald

Buitenpolders in Wijchen staan onder water, om de rivier de ruimte te geven. Hier geen oorlog, genocide, immigratieprobleem, vrouwen in de trein die lastig worden gevallen, stikstofproblemen, lerarentekorten en papperige speeches van Frans Timmermans. Hier heerst de snoekbaars

Mama en haar vriend Big John kijken naar een witte boot die de rivier afvaart. Big John zit aan de drank sinds de rivier het leven van Emmylou heeft genomen. Daar schreef Neil Young een prachtnummer over: hier. Er vloeien tranen

Er ligt een plas voor de opgang naar de voetgangersbrug, in de buurt van de Nijmeegse Waalkade. Er zijn precies nul mensen afgesloten van de buitenwereld, het is heel erg allemaal, maar op een gekke manier toch ook fijn

Activisten hebben nog geprobeerd dit bankje bij te voederen, maar voor hem kwam de hulp te laat. Hij is verzwolgen door het water

Wijchen, mensen. Nederland is prachtig

Prachtig

LIVESTREAM