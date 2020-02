Prima video

Goed nieuws voor iedereen die ervan houdt domme mensen, die wel lekker zijn, uit te lachen. RTL gaat gewoon door met Temptation Island. Eerst was RTL gestopt met Temptation Island, omdat RTL-directeur Peter van der Vorst geschrokken was van Temtation Island. Maar nu is Peter van der Vorst geschrokken van het geld dat hij verliest aan het stoppen van Temptation Island, dus gaat het programma alsnog door. Bij het altijd kritische RTL Nieuws zijn ze zoals altijd kritisch over de beslissing van RTL, vandaar dat er een soort persbericht (dat in eerste instantie nóg nietszeggender was), waarin woorden als 'seksueel overschrijdend gedrag', 'aanranding', 'dronken voeren' en 'algehele viespeukerij' niet voorkomen, op Twitter en de site is gegooid. Harry Mens heeft nog niet gereageerd.

